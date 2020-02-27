Сирия, 27 февраля. Четыре человека пострадали при теракте в центре города Аль-Баб. Сирийская армия освободила два поселения на севере Хамы от исламистских бандформирований. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали на юге Алеппо укрепленные районы «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир»

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перекрыли для движения трассы М-5, в Ракке, по неподтвержденным сообщениям, потеряли трех военнослужащих убитыми и ранеными, в Алеппо

Армия Турции и союзные силы: обстреляли в Ракке позиции правительственных сил.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, заняла прежние позиции у деревень Тарнаба и Кансафра на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в подрыве автомобиля на севере Алеппо в зоне контроля турецкой армии.

Провинция Алеппо

Поступает информация о четверых пострадавших мирных жителях, в результате подрыва заминированного автомобиля в зоне контроля протурецких сил. Как передает портал Masar Press Net, самодельная бомба, установленная в припаркованном в автомобиль в центре города Аль-Баб. Прибывшие на место силы внутренней безопасности оцепили район и провели рейд в окрестных кварталах. В установке бомбы обвиняют курдских боевиков их состава «Сил освобождения Африна», которые проводят диверсии в зонах протурецких группировок.

По данным РИА Новости, сирийская армия ограничила движение по трассе М-5 из-за атак протурецких боевиков. Как передал военный источник, находящийся на месте, движение гражданского транспорта было ограничено для безопасности мирных жителей. Отметим, что трассу, которая связывает провинции Алеппо и Дамаск, официально удалось открыть только 22 февраля, после того как силы Башара Асада сумели зачистить от террористов западные окраины города Алеппо и прилегающие районы.

Провинция Идлиб

Самолёты ВВС Сирии РФ нанесли удары по укреплениям боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в окрестностях города Серакиб, о чем сообщает новостной портал Baladi News.

«Сирийская свободная армия» (СНА) заявила, что ее отрядами удалось развить контрнаступление на позиции правительственных сил у гор аз-Завия и вернуть прежние позиции в предместьях поселения Муазара. Официальные СМИ не подтверждают сообщения боевиков. Ранее подконтрольные медиаресурсы сообщали, что боевикам с помощью беспилотников турецкой армии якобы удалось уничтожить в ходе ночных атак свыше 17 танков и 26 БМП сирийской армии, а также убить и ранить около сотни военнослужащих.

В свою очередь, подконтрольное «Хайят Тахрир аш-Шам» агентство «Ибаа» распространяет сообщения о том, что в ходе боев у деревень Тарнаба и Кансафра террористы сумели оттеснить армии, вернув поселения под свой контроль. Террористы также заявили, что у поселка Дадих они уничтожили один бронетранспортер и ракетную установку военнослужащих. По данным портала Anna News, колонна боевиков «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» на бронеавтомобилях кустарного производства покинули окрестности поселка Афес и направились к южной административной границе провинции, где сейчас идут ожесточенные бои с армией САР.

Провинция Ракка

По неподтвержденным данным от неназванных местных источников, на которые ссылается корреспондент Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), у поселения Абди-Кава к северу от города Тель-Абъяд военнослужащие турецкой армии открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям сирийской армии. В результате обстрела были ранены два солдата САА. Источник также сообщает, что подполковник подразделения также был застрелен турецким снайпером на том же районе.

Как передает агентство Alk Habour, неизвестные подожгли автомобиль боевиков «Демократических сил Сирии» в поселке Аль-Карша в юго-восточной части провинции. Боевики подозревают, что машину подожгли террористы «Исламского государства»1. Не исключено, что пожог совершили и наиболее радикально настроенные жители Аль-Карши. Отношения с местным арабским население у курдских оккупантов стремительно ухудшаются на фоне развернутой кампании SDF по призыву, когда боевики во время рейдов забирают в тренировочные лагеря юношей и девушек прямо с улиц. По данным SOHR, в рядах курдских отрядов самообороны около 40% - девушки, а возраст некоторых рекрутов всего 15-16 лет.

Провинция Хама

Подразделения армии Башара Асада продвигаются в долине Аль-Габ на севере провинции, которая долго время была оккупирована «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированными группировками. Как сообщает агентство SANA, военнослужащие взяли под свой контроль деревню Хаваш и Аль-Хавиджа после непродолжительных боев с отрядами террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.