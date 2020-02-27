Россиянка из Венеции сообщила о напуганных коронавирусом итальянцах, «окопавшихся в домах»

Москва, 27 февраля. Итальянцы охвачены паникой в связи со вспышкой коронавируса в стране, массово скупают продукты и предпринимают безуспешные попытки покинуть свои регионы. Об этом рассказала проживающая в Венеции россиянка Анна Фаббро.

«У людей паника, все окопались в своих домах. Все СМИ, все каналы с утра до ночи рассказывают итальянцам, что всем крышка, но бояться ничего не стоит. Нон-стопом идет информация, которая лишь сеет панику», — сообщила собеседница в интервью «ПолитРоссии».

По словам россиянки, некоторые жители покидают охваченные заболеванием регионы, чтобы переждать вспышку н юге страны, но в ряде областей сталкиваются с «украинским сценарием». Местные жители «здоровых» территорий не приветствуют присутствие зараженных и начинают демонстрировать агрессию. В частности, закидывая автобусы с соотечественниками камнями.

«Жители Венеции сели на автобусы и поехали спасаться от вируса в Калабрию. Но после того, как подъехали к границе этого региона, на дорогу вышли местные жители и начали закидывать автобус палками и камнями. В итоге венецианцы были вынуждены вернуться обратно», — рассказала она.

Фаббро отметила, что местные власти предпринимают попытки стабилизировать ситуацию и снять напряженность, в том числе обеспечивая жителей дополнительной медицинской помощью.

Среди мер она выделила запуск так называемого зеленого телефона. Он предполагает, что любой почувствовавший недомогание или имевший контакт с зараженными, может обратиться по нему к специалистам.

По мнению собеседницы, этого недостаточно. Жители Венеции столкнулись с дефицитом медицинских масок, которые сейчас можно приобрести только онлайн и по завышенным ценам — они продаются на Amazon по цене 370 евро за упаковку из десяти штук.

Россиянка полагает, что в обозримом будущем страна может столкнуться и с проблемой нехватки продовольствия, поскольку местные жители очень активно запасаются провизией на случай длительного карантина.

«Из успокаивающих факторов нужно сказать, что аграрный сезон у нас длится 12 месяцев в году. Плюс — у нас есть лагуна, есть рыбалка, в том числе и глубоководная. Так что запасаться можно только макаронами. Поэтому прокормить себя мы сможем. Вопрос в том, выживем ли мы в изоляции от всего остального мира», — резюмировала она.

В связи с ситуацией с коронавирусом Федеральное агентство по туризму рекомендовало приостановить продажи россиянам туров в Италию, Южную Корею и Иран и воздерживаться от посещения этих стран.

В интервью Федеральному агентству новостей исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе объяснила, что люди, которые ранее приобрели путевки в любую из перечисленных стран, имеют право расторгнуть заключенные договоры и получить полную компенсацию средств.