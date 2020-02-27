Участники документального фильма про Листьева назовут имена вероятных убийц журналиста

Москва, 27 февраля. Первый канал анонсировал выпуск документального фильма про знаменитого советского журналиста Владислава Листьева, который был убит в 1995 году. Фильм выйдет в эфир 1 марта, в 25 годовщину гибели телеведущего.

Пресс-служба Первого канала отметила, что убийство Листьева стало настоящей трагедии для миллионов человек. После известия о смерти известного журналиста, толпы людей выстроились перед его домом со свечами. А гроб с телом несли курсанты военного училища. По словам представителей телеканала, Листьев был не просто любимцем публики, он стал символом перемен в стране, сообщает «Газета.ру».

По словам журналиста и медиаменеджера Евгения Додолева, вероятнее всего, убийство Листьева не было связано с его профессиональной деятельностью.

«Прежде всего, Листьева убили совсем не как журналиста. Листьева убили как коммерсанта. Сравнивать его убийство с убийством Холодова, Политковской и сотни других журналистов абсолютно некорректно», — пояснил Додолев «Царьграду».

Он напомнил, что Листьев был директором телеканала ОРТ. Хотя, разумеется, миллионам граждан журналист полюбился именно как талантливый телевизионщик.

Режиссер документального фильма Родион Чепель опросил знакомых Листьева сообщить свои версии — кто мог стоять за убийством журналиста. Двое бросили пустые бумажки, однако некоторые назвали конкретные имена, передает телеканал 360.

Напомним, что Владислав Листьев был одним из самых известных советских журналистов. В разное время он вел передачи «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес» и «Тема». Телеведущий был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице, когда возвращался со съемок «Часа Пик». Неизвестный киллер произвел два выстрела — в правое предплечье и в голову. На момент смерти журналисту было 39 лет. Убийство Листьева является одним из самых резонансных преступлений 90-х годов и до сих пор остается нераскрытым.