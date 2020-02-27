Аналитик Разуваев призвал россиян копить на пенсию в акциях

Сумма денежных средств, которые россияне держат на счетах в банках, достигла в 2019 году рекордного значения. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев убежден, что в России очень большой теневой сектор экономики, который отчетливо проявляется в обороте денежных средств.

Аналитики Альфа-банка сообщили, что россияне стали больше использовать текущие счета в банках для хранения своих средств. Последние данные свидетельствуют, что объем вложенных в банки средств достиг восьми триллионов рублей, что показывает рост этого показателя в два раза за последние несколько лет.

При этом специалисты связывают увеличение объема денежной массы на счетах с перетоком средств с депозитов и с отказом кредитных организаций открывать вклады в евро.

«С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах», — пояснили банкиры.

С другой стороны, клиенты банков могут использовать текущие счета в качестве транзитного инструмента, в дальнейшем решая, куда инвестировать деньги, предположили аналитики.

Свое мнение в вопросе того, почему такая рекордная сумма накопилась на личных счетах у россиян дал эксперт Александр Разуваев.

«У нас теневой сектор составляет 300 млрд долларов. Соответственно деньги находятся в обороте. Кто-то получает серую зарплату», — рассказал Разуваев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, аналитик признал, что банковские вклады за последнее время очень сильно упали, что, в свою очередь, повлияло на интерес россиян к ним.

«Соответственно, нет большой разницы — держать ли деньги на текущих счетах или на вкладах. Если вы хотите заработать, то есть акции», — подчеркнул руководитель ИАЦ «Альпари».

В любом случае российский народ не боится держать свои деньги на счетах, которых может лишиться в случае закрытия банков, говорит эксперт. По его словам, во многом тут играет роль вера в государство, которое страхует деньги россиян на счетах и вкладах.

«Действительно очень много банков у нас обанкротилось, и все свое получали. Поэтому доверие к банковской системе относительно высокое», — сообщил собеседник ФАН.

Аналитик также обратил внимание, что россияне стали меньше копить с помощью банковских вкладов, так как не ждут каких-то катаклизмов в экономике.

«Сейчас все достаточно стабильно. Если хотите накопить на пенсию, то лучше покупать дивиденды и акции первоклассных компаний, — «Норильский никель» и «Газпром». Понятно, что банковский вклад не может упасть в цене, в отличие от акций. Однако в акциях копить на пенсию предпочтительней», — подытожил Разуваев.

Ранее самые крупные российские банки заявили о готовности полного отказа от бумажных договоров с клиентами. До конца года эти кредитные организации планируют перейти на электронную форму соглашений. По словам представителей крупных банков, нововведение позволит ускорить обслуживание клиентов в отделениях и избавит людей от потребности приходить в офис.