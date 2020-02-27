Историк Гурьев объяснил, почему ЕС не стоит отождествлять с «нацистской Европой»

Санкт-Петербург, 27 февраля. Современный Евросоюз не стоит на 100% отождествлять с «нацистской Европой». Об этом заявил историк, автор книги «Охота за полярными конвоями» Евгений Гурьев на пресс-конференции «Современный Евросоюз и нацистская Германия: что общего у тех, кто атакует Россию», которая проходит в Медиацентре «Патриот».

«Не стоит на 100% отождествлять современный ЕС с нацистской Европой в кавычках. Далеко не все из тех стран, которые были за Гитлера, сражались исключительно за него. Были солдаты, воинские подразделения, которые воевали в рядах антигитлеровской коалиции. Поэтому однозначно говорить, что никаких отношений с Европой не должно быть — это передержка? Да, риторика отвратительная, но она транслируется частью Европы», — обратил внимание Гурьев.

Говоря о возможных совместных расследованиях с европейцами, эксперт отметил, что едва ли они будут проводить их с российской стороной, передает корреспондент Федерального агентства новостей.