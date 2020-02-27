Самойлова рассказала, как пение помогло ей в борьбе со страшной болезнью

Москва, 27 февраля. Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на Евровидении в 2018 году, призналась, что именно пение помогло ей в борьбе со страшной болезнью — спинальной мышечной атрофией.

Неутешительный диагноз будущей исполнительнице поставили в 13 лет. Самойлова росла здоровым ребенком, однако в какой-то момент самочувствие стало ухудшаться.

«Мне ставили миллиард разных диагнозов, лечили от всего на свете. И хоронили столько же раз <…> Мама спала, прижавшись к моей кроватке ухом, прислушивалась, дышу я или нет», — цитирует певицу RT.

Самойлова рассказала, что при СМА ослабевают мышцы, в том числе те, что отвечают за дыхание. Поэтому девушка поставила акцент на пение, массажи, бассейн и физиотерапию.

Певице в свое время предлагали одной из первых получить эффективный препарат под названием «Спинраза», но она отказалась.

«Пусть ее сначала получат те, чье состояние хуже моего. Когда лекарствами обеспечат всех пациентов со СМА в России, тогда я соглашусь на такую же терапию», — подчеркнула Самойлова.

Исполнительница добавила, что знакома со многими людьми, страдающими от СМА, кому-то она помогает финансово.

Напомним, Самойлова представила Россию на Евровидении с композицией I Won’t Break. Над песней работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Певица выступила во втором полуфинале, но не прошла финал, заняв 15 место и набрав 65 баллов.

В 2015 году она вышла замуж за музыканта Алексея Тарана, который по совместительству работает ее администратором.

Ранее известная певица Сати Казанова откровенно рассказала о своем заболевании. Бывшая участница популярной группы «Фабрика», которую не раз включали в рейтинги самых сексуальных женщин, призналась, что раньше стыдилась псориаза. Такой диагноз ей поставили в возрасте полутора лет.