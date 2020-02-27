Диетолог назвала продукты, которые спасут от весенней депрессии

Москва, 27 февраля. Диетолог Марият Мухина назвала продукты, которые помогают справиться с сезонной депрессией. По словам специалиста, перепады настроения часто зависят от витамина D.

Ранней весной многие люди жалуются на ухудшение самочувствия, снижение эмоционального тонуса, отсутствие интереса к жизни. Поправить здоровье и вернуться к активной деятельности помогут продукты, в которых содержится витамин D.

Прежде всего это это яйца, жирная рыба (лосось, форель, сардины, тунец, сельдь), грибы и обогащенные молочные продукты. Этот витамин играет большую роль в работе мозга и нервной системы.

Мухина добавила, что всего 10 минут на солнце улучшает настроение человека. Это связано с выработкой витамина D. Но лучше всего правильно питаться и не зависеть от изменчивой погоды.

Диетолог рассказала, что кроме витамина D в отварных яйцах и орехах содержится омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Ученые со всего мира говорят, что эти вещества имеют свойства, снижающие проявления депрессии.

Против сезонной депрессии хорошо работает шпинат, овсянка, апельсины, бобовые и семечки. В этих продуктах содержится очень полезная фолиевая кислота.

Хорошо помогает витамин B 12, который можно получить, употребляя в пишу йогугрт, морепродукты, говядину. Помогает справиться с проявлением весенней хандры черный шоколад. Он защищает нейроны головного мозга от преждевременного старения.

Ранее ученые рассказали, в чем заключается разница между депрессией и осенней хандрой.