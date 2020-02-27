Как обновление конституции усилит суверенитет России

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России обобщила поступившие предложения и озвучила ряд новых инициатив, направленных на укрепление суверенитета страны. 26 февраля они были озвучены на встрече Владимира Путина с членами рабочей группы, а 22 апреля — вместе с другими поправками будут вынесены на Общероссийское голосование.

Член рабочей группы, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил, что поправками «уже предусмотрен ряд конституционных новаций в части защиты суверенитета России». В частности, сам президент Владимир Путин еще в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января предложил провозгласить главенство Конституции России над международными соглашениями и ввести беспрецедентные ограничения для кандидатов на должность главы государства — отсутствие иностранного гражданства когда-либо в жизни (жителей Крыма и Севастополя это, естественно, не касается).

Но достаточно ли этого, учитывая, насколько сильными и частыми стали нападки иностранных государств на Россию и попытки вмешаться во внутренние дела страны? По мнению Косачева, нет. Рабочая группа предложила расширить полномочия Конституционного суда, отнеся к его компетенции установление возможностей исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитражей в случае их противоречий основам публичного правопорядка Российской Федерации.

«О чем идет речь? Достаточно много в последнее время случается таких неправовых решений зарубежных судов. У нас это все на слуху, на виду. Позволю себе привести в качестве примера только последний резонансный случай — недавнее решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС», — сказал Константин Косачев.

Сенатор назвал очевидным тот факт, что «такого рода деструктивные решения будут тиражироваться и впредь».

«Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела», — позднее согласился Владимир Путин.

Во-вторых, рабочая группа поддержала своего коллегу — известного актера и режиссера Владимира Машкова. Он, напомним, на прошлой встрече предложил «железобетонно» запретить кому-либо и когда-либо посягать на территориальную целостность России. В итоговой формулировке в конституции может быть прописано, «что действия по отчуждению территории Российской Федерации, равно как и призывы к таким действиям, не допускаются».

И, наконец, третье. Рабочая группа сочла, как выразился Косачев, «принципиально важным для высших должностных лиц, отвечающих за обеспечение суверенитета, национальных интересов России, на уровне конституции ввести ограничения не только по второму гражданству и виду на жительство, но и по обязательствам имущественного характера за рубежом, возможности иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами нашей территории». Проще говоря — запретить руководителям страны и регионов иметь какие-либо финансово-имущественные интересы за рубежом. Причем Владимир Путин тут же подкорректировал коллег: эти запреты должны касаться не только министров, руководителей федеральных государственных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека, но и прежде всего самого президента.

«Когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор: хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было», — заявил Владимир Путин.

На той же встрече члены рабочей группы и президент договорились, что Общероссийское голосование по обновлению конституции состоится 22 апреля — этот день, среда, будет объявлен выходным. Гражданам России предстоит решить судьбу поправок, большая часть которых касается социальных гарантий: адресной помощи нуждающимся, индексации пенсий и других социальных выплат. В конституции предложено прописать, что высшим достоянием страны являются дети — государство обязано делать все для их защиты и воспитания. Отдельные поправки касаются ответственного отношения к животным, заботы об экологии, культуре, сохранения исторической памяти и многообразия народов.