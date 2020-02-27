Amazon приобрел у «Пятницы» права на реалити-шоу «Инстаграмщицы»

Москва, 27 февраля. Американский сервис Amazon Prime Video приобрел права на реалити-шоу «Инстаграмщицы», которое выходит на «Пятнице». Об этом сообщил представитель российского телеканала.

Отмечается, что «Пятница» продала уже два сезона реалити-шоу. Сумма сделки держится в секрете. Платформа Amazon Prime Video ранее уже приобретала русскоязычные сериалы, однако «Инстаграмщицы» стали первым реалити-шоу из России, купленным американским сервисом, пишет «Газета.ру».

По словам экспертов, сумма сделки между Amazon и «Пятницей» зависит от условий договора. Как рассказал «Коммерсанту» собеседник на рынке, американская компания могла перевести телеканалу гарантированную сумму или договориться о выплате за количество минут просмотра контента по факту.

Платформа Amazon запустит трансляцию передачи в марте. «Инстаграмщиц» можно будет посмотреть в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, Южной Африке и странах Карибского бассейна, передает «Культуромания». Русскоязычное шоу-покажут с английскими субтитрами.

Премьера «Инстаграмщиц» в России состоялась в 2017 году. Продюсером и автором идеи шоу выступил гендиректор «Пятницы» Николай Картозия. По сюжету блогерши, которые популярны в соцсети Instagram, на несколько дней приезжают в глубинку, где живут обычной жизнью и ходят на работу.

Ранее права на формат «Инстаграмщиц» приобрел польский телеканал Plus. Съемки и выход польской версии реалити-шоу запланированы на 2020 год.