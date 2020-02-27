Петербургские школьники поздравят учителей с 8 марта шестиметровой открыткой-картиной

Санкт-Петербург, 27 февраля. Ученики 627 школы Невского района Санкт-Петербурга к 8 марта нарисуют шестиметровую открытку. Так школьники намерены поздравить с Международным женским днем своих учителей и родителей.

Помогать ребятам будет известная художница, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Валерия Лошак. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей она рассказала, что открытка-картина останется в дар учебному заведению.

«На нашей открытке обязательно будут цветы. Много ярких и весенних цветов красок. Думаю, на создание художественной цветочной композиции нам потребуется несколько дней», — сообщила куратор мероприятия Валерия Лошак.

Создавать огромную открытку начнут уже в этот понедельник, 2 марта. По словам организаторов мероприятия, рисованию ребята будут уделать пару часов в день, чтобы не нарушать учебный процесс и успеть к 8 марта завершить создание творческого подарка.

Мероприятие проходит при поддержке благотворительного фонда «Мы рисуем».