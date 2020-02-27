Путин поздравил с наступающей весной первых посетителей парка «Остров мечты»

Москва, 27 февраля. Президент РФ Владимир Путин осмотрел тематический детский парк «Остров мечты» в Москве и пообщался с его первыми посетителями.
В четверг в парке побывали воспитанники детских домов, ребята из малообеспеченных, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Познакомились с «Островом мечты» и подопечные благотворительного фонда известного актера Константина Хабенского.
Российский лидер пообщался с ребятами. Он спросил, как им нравится кататься на аттракционах и поздравил с наступающей весной.
«Спасибо большое!» — хором ответили президенту дети.
Торжественное открытие парка для широкого посещения пройдет в субботу.
«Поздравляю вас с наступающей весной!»: Путин и дети в парке «Остров мечты» pic.twitter.com/VADKJHIGI2— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 27, 2020
«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый парк. На его территории обустроили тематический парк, городской променад и ландшафтный парк. Появятся также концертный зал и кинотеатр.
Как отметил официальный представитель Кремля, «Остров мечты» — прекрасный пример крупных частных инвестиций, с помощью которых создается комфортная городская среда.
Напомним, что в прошлом году президент РФ присудил Хабенскому государственную премию за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности.