Путин поздравил с наступающей весной первых посетителей парка «Остров мечты»

Москва, 27 февраля. Президент РФ Владимир Путин осмотрел тематический детский парк «Остров мечты» в Москве и пообщался с его первыми посетителями.

В четверг в парке побывали воспитанники детских домов, ребята из малообеспеченных, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Познакомились с «Островом мечты» и подопечные благотворительного фонда известного актера Константина Хабенского.

Российский лидер пообщался с ребятами. Он спросил, как им нравится кататься на аттракционах и поздравил с наступающей весной.

«Спасибо большое!» — хором ответили президенту дети.

Торжественное открытие парка для широкого посещения пройдет в субботу.

«Поздравляю вас с наступающей весной!»: Путин и дети в парке «Остров мечты» pic.twitter.com/VADKJHIGI2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 27, 2020

«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый парк. На его территории обустроили тематический парк, городской променад и ландшафтный парк. Появятся также концертный зал и кинотеатр.

Как отметил официальный представитель Кремля, «Остров мечты» — прекрасный пример крупных частных инвестиций, с помощью которых создается комфортная городская среда.

Напомним, что в прошлом году президент РФ присудил Хабенскому государственную премию за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности.