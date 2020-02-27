Депутаты Госдумы советуют россиянам пользоваться отечественными соцсетями

Москва, 27 февраля. Американские соцсети Facebook, Twitter или Instagram небезопасны для хранения личной информации пользователей, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью, заявили депутаты Госдумы Сергей Боярский и Николай Валуев.

«Конечно, все эти социальные сети и сайты политизированы. На территории какого государства они находятся, те интересы и представляют. Тут нет никаких сюрпризов. Других ожиданий нет, и так будет и впредь», – заявил Боярский в интервью изданию «Политэксперт».

Депутат добавил, что власти РФ пытаются обеспечить информационную безопасность россиян, призывая Facebook и Twitter к конструктивному диалогу. Но компании не хотят его вести. К счастью, как напомнил Боярский, в России есть свои отечественные ресурсы.

«Благо у российских пользователей есть выбор хотя бы в части почтовых сервисов и социальных сетей. Я считаю, что в Рунете есть свои мощнейшие и достойные представители, поэтому это выбор каждого человека», — заключил он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев напомнил о недавно вышедшей книге журналиста Стивена Леви «Facebook: история изнутри». В ней публицист рассказал, что Цукерберг использовал данные пользователей в корыстных целях. Более, того в Сеть была слита переписка, в которой Цукерберг назвал людей, доверяющих свои данные Facebook, «тупицами». По мнению Валуева, выпущенная книга и всплывшая переписка не привели к «открытию Америки»: «Всем и до этого было известно, что ведется сбор данных». Именно поэтому, как подчеркнул он, власти РФ предпринимают меры, направленные на защиту российских пользователей. Одной из них был закон о надежном Рунете.

«Но на 100% защищен никто быть не может. Сейчас, к примеру, есть закон, в соответствии с которым все государственные учреждения переходят на отечественный софт», – добавил депутат.

О важности закона о надежном Рунете напомнил также и председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, этот документ стал важным шагом в деле обезопасить страну от потенциальных угроз в сети со стороны других государств.