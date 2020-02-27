Bloomberg сообщил о возможных санкциях ЕС против РФ и Китая за «кибератаки»

Вашингтон, 27 февраля. Государства — члены Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность введения санкций в отношении структур и лиц из России и Китая якобы из-за их причастности к кибератакам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, представители стран ЕС могут обсудить возможность введения санкций уже на текущей неделе. Планируется, что первые консультации пройдут на уровне экспертов. Санкции могут быть введены только при условии согласия всех членов ЕС.

Ожидается, что консультации по вопросу введения санкций продлятся около двух месяцев. Агентство не уточнило, в отношении каких лиц и компаний могут быть введены ограничения. При этом Bloomberg отмечает, что ЕС едва ли удастся ввести санкции, так как власти многих стран Евросоюза не желают портить отношения с Китаем и добиваются нормализации отношений с РФ.

Ранее эксперты объяснили, как американские санкции против российского проекта «Северный поток — 2» ударят по экономике Европейского союза.