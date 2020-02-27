Историк Гурьев назвал реальных союзников нацистской Германии во Второй мировой войне

Санкт-Петербург, 27 февраля. Советский Союз во время Второй мировой войны воевал не с одной нацистской Германией, а с объединенной Европой, заявил историк Евгений Гурьев на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам эксперта, было несколько уровней вовлеченности европейских стран в гитлеровскую коалицию. Историк назвал реальных союзников нацистской Германии во Второй мировой войне.

Во-первых, у нацистской Германии были официальные союзники — Италия, Румыния, Финляндия, Болгария, указал Гурьев. Более того, на стороне фашистов были, как назвали их в Третьем рейхе, добровольцы — западноевропейские, восточноевропейские, советские коллаборанты.

«Это форма участия тех стран, многие из которых входили в антигитлеровскую коалицию, но добровольцы из той же Франции участвовали в вермахте и СС»,— добавил Гурьев.

Кроме того, как указал историк, на нацистов работала промышленность не только фашистской Германии, но и других стран, в том числе Австрии и Франции, также Третий рейх получал полезные ископаемые Швеции, Финляндии и других стран.