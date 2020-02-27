Эксперт предложил новый подход к штрафным санкциям за нарушение ПДД

Москва, 27 февраля. Размеры штрафов за нарушение ПДД ходят пересмотреть в Минюсте России. В ведомстве считают, что повышение штрафов не повлияет на безопасность на дорогах.

По мнению замглавы Минюста Дениса Новака, резкое увеличение штрафов не отвечает запросам общества. Он пообещал, что министерство пересмотрит законопроект.

Чиновник добавил, что нужно развивать дорожную инфраструктуру, правильно устанавливать дорожные знаки, утвердить требования к средствам видеофиксации.

«Проблемы не решаются путем простого линейного увеличения штрафов», — заявил координатор рабочей группы при ОНФ Петр Шкуматов, его слова передает телеканал «360».

Эксперт отметил, что нужно кардинально менять подход. Для безопасного движения на дорогах в России следует наказывать и контролировать тех водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности.

То есть нужно свести риски новых ДТП к минимуму. При этом Шкуматов поддержал пересмотр штрафов Минюстом.

Напомним, что ранее Минюст предлагал ужесточить наказание для водителей за нарушение ПДД. Штраф за превышение скорости предлагалось повысить с 500 рублей до трех тысяч.

Ранее сообщалось, что в Москве судебные приставы и сотрудники ГИБДД объединили силы в борьбе со злостными неплательщиками штрафов. Приставы будут налагать арест на автомобили должников с сотней неоплаченных штрафов.