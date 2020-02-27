Профессор Межевич: Ползучая реабилитация фашизма началась в Прибалтике в 1991 году

Санкт-Петербург, 27 февраля. Если бы Германия была одна, возможно, Второй мировой войны не было бы в том формате, в котором она проходила. Однако на ее стороне сражалась почти вся Европа. Об этом заявил президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич на пресс-конференции «Современный Евросоюз и нацистская Германия: что общего у тех, кто атакует Россию», которая проходит в Медиацентре «Патриот».

«О том, что мы воевали с Германией, знают все. Факт главного, самого страшного противника, затмил в сознании то обстоятельство, что Германия была не одна. Условно нейтрально: нейтралитет Швеции до 1943–1944 годов. Это условно. Ибо до этого это был прогерманский нейтралитет, а позже — нейтралитет тяготеющий к позиции объединенных наций», — напомнил эксперт.

Он также напомнил про других союзников Германии во времена войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Португалия и Турция — небогато. Этот момент по целому ряду причин не был оценен. Не было принято говорить о фактически участии ныне социалистической Венгрии и Румынии и даже Болгарии… Замалчивали. Как и ситуацию лидера Югославии. Будучи хорватом по национальности он понимал, что если сейчас выяснять, почему хорваты резали сербов и черногорцев, то Югославию придется закрывать одномоментно», — отметил Межевич.

По словам специалиста, когда СССР победил в войне, было принято говорить о латышской дивизии, о литовской дивизии — о частях советской армии.