Бритни Спирс сломала ногу во время танца перед камерой

Лос-Анджелес, 27 февраля. Поп-звезда 90-х годов Бритни Спирс сломала ногу, танцуя перед камерой. Певица выложила ролик в свой Instagram.

На кадрах видно, как артистка отплясывает под какую-то зажигательную песню, а после падает напал и хватается за ногу. В этот момент можно услышать отчетливый хруст.

«Я не танцевала полгода, поэтому я оторвалась по полной в этом зале. И да, я знаю, что я была босой. Не смейтесь, но я без обуви я лучше держусь на полу. Вы можете услышать момент, когда моя нога ломается. Извините, что так громко», — пишет Спирс.

Подписчики певицы выразили ей сочувствие и пожелали поскорее поправиться, пишет «Вечерняя Москва».

«О боже, Брит. Я сломал ногу похожим образом, только у меня было меньше волос и больше слез», «А я, вероятно, тоже сломаю себе ногу, если попытаюсь так отплясывать», «Талантливая, блестящая, невероятная, потрясающая, никогда не повторяющаяся, абсолютно уникальная», — говорится в комментариях под постом.

Отметим, что перелом, вероятнее всего, стал следствием ранее перенесенной травмы ноги. На прошлой неделе папарацци заметили, что Спирс носит медицинский ботинок. В то же время певица перемещалась самостоятельно и, по всей видимости, не испытывала сильной боли или дискомфорта. Поклонники также обратили внимание на то, что звезда сильно располнела. Они предположили, что это стало следствием сильного стресса или приема лекарственных препаратов.

В феврале 2020 года стало известно, что Спирс обратилась за помощью в психиатрическую клинику. Средства массовой информации писали, что госпитализация Спирс была связана с болезнью ее отца, который перенес две операции из-за проблем с кишечником.