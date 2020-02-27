Отец Меган Маркл осудил дочь за неуважительное отношение к Елизавете II

Лондон, 27 февраля. Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри, осудил дочь за жалобу на запрет Елизаветы II использовать в коммерческих целях королевский бренд.

Ранее британская королева запретила внуку и его жене пользоваться словосочетанием Sussex Royal с целью получения дохода.

В ответ пара заявила, что правительство страны «не обладает юрисдикцией в отношении использования слова Royal за рубежом», и подчеркнула, что отказ от использования слова «королевский» добровольный, поэтому не требует никаких запретов, напоминает телеканал «360».

Поведение знаменитых супругов шокировало многих, поскольку Елизавета пошла ради принца на многие компромиссы.

Томас Маркл признался, что слова дочери и ее супруга вызывают у него гнев.

«Я сейчас очень расстроен из-за Гарри и Меган. У них нет права говорить с королевой так, как они говорили. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа», — поделился он.

Отец Маркл уже говорил о том, что считает поведение своей дочери недостойным, сообщает «Вечерняя Москва». Он отмечал, что она смогла добиться исполнения мечты «каждой девочки — стать принцессой», но теперь «отбрасывает ее». По мнению родителя, наследница «опошляет» королевскую семью.

Меган Маркл и принц Гарри заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи в начале января, напоминает «МИР 24». Они решили, что планируют жить и зарабатывать самостоятельно. Официально пара покинет королевскую семью в марте этого года. Для этого им придется посетить Великобританию.