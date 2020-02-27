Костенко упрекнули в безвкусице из-за «детсадовского» комбинезона

Москва, 27 февраля. Супругу футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко упрекнули в безвкусице. Поводом стал необычный комбинезон для прогулки с детьми.

Костенко опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с прогулки со старшей и младшей дочерями. Для выхода на улицу она выбрала теплый комбинезон с необычным принтом.

Интернет-пользователи посчитали комбинезон «детсадовским», поскольку по всему комбинезону красуются медведи. По мнению фолловеров, Костенко выбрала наряд себе не по годам — он больше подходит ее дочерям, нежели звезде Instagram.

В социальных сетях Костенко нередко критикуют за неумение подобрать образы. Недавно жена бывшего игрока сборной России по футболу попала под горячую руку известного блогера Лены Миро. Автор блога в «Живом журнале» раскритиковала Костенко за то, что она ходит по дому «в трусах в горох». Миро обозвала девушку «быдлом» за такой домашний наряд.

Костенко родила вторую дочь 5 февраля. Имя малышки держится в строжайшем секрете. При этом пара активно публикует в своих социальных сетях фотографии новорожденной дочери, скрывая ее лицо.

Брак с Костенко стал для Тарасова третьим. Пара воспитывает двух дочерей, также у футболиста есть дочь от первого брака.