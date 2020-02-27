Турецкие боевики обстреляли из минометов жилые районы Триполи

Триполи, 27 февраля. Жилые районы Триполи оказались под обстрелом турецких боевиков.

Мирные жители столицы Ливии оказались под обстрелом. Как сообщает источник в социальной сети Facebook, после ответного огня Ливийской национальной армии (ЛНА) по аэропорту «Митига», где засели протурецкие вооруженные группировки, бандиты начали вести неприцельный минометный обстрел мирных районов. Отмечается, что огонь ведется из пункта Машруа аль-Мауз на востоке Триполи.

Напомним, что вчера воюющие на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) боевики организовали несколько провокаций в ливийской столице. В частности, они проводили атаки в районах Машруа аль-Мауз, парке ан-Наср и Каср бен Гашир. Таким образом турецкие вооруженные группировки пытаются сорвать режим прекращения огня и готовятся начать полномасштабные боевые действия.

Как ранее заявлял официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари, за прошедшие 24 часа они зафиксировали 31 нарушение со стороны террористов в Триполи. Среди них — нападение на военных с помощью беспилотника на юге столицы. По его словам, огонь по жилым кварталам ежедневно ведется из гаубиц калибра 155 мм. При этом ЛНА продолжают придерживаться режима тишины, начавшегося в полночь 12 января этого года.

Турция продолжает поставлять для бандформирований нелегитимного Правительства национального согласия вооружение и военную технику, несмотря на существующее эмбарго на ввоз оружия. Вместе с тем Анкара переправляет в поддержку триполитанских «властей» сирийских боевиков, а также своих военных и бойцов ЧВК.

В связи с этим Евросоюз готовит специальную миссию по недопущению реализации турецкой военной помощи так называемому ПНС Ливии. Против этой инициативы резко выступает руководство триполитанского правительства.