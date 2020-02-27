В ДНР пообещали поражение ВСУ в случае наступления перед «нормандской встречей»

Кроме националистических батальонов, в ВСУ воевать уже никто не хочет; простые солдаты прекрасно помнят бои за Иловайск и Дебальцево. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»), комментируя возможность «силового сценария» со стороны украинской армии.

Украинская артиллерия

Вооруженные силы Украины размещают на линии соприкосновения артиллерию и минометы, в ДНР опасаются вооруженной провокации со стороны Киева. Об этом сообщило управление Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«По имеющимся у нас данным, командирам 28-й, 72-й, 93-й отдельных моторизированных бригад, 59-й отдельной моторизированной пехотной бригады вооруженных формирований Украины поставлена задача из штаба ООС на подготовку минометных и артиллерийских расчетов для нанесения удара по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики — Доломитное, Старомихайловка, Нижнее Лозовое, а также Луганской Народной Республики — Голубовское, Смелое, Фрунзе», — сообщил Матюшин.

По его словам, целью артиллерийских и минометных обстрелов может быть провокация подразделений Донецкой Народной Республики на ответный огонь.

Масштабная провокация

Как отметил Александр Матюшин, угроза провокаций со стороны Украины для ДНР и ЛНР существует всегда, в том числе и угроза массированных артиллерийских ударов по населенным пунктам. В то же время Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Старомихайловка и южное направление находятся под постоянным минометным и артиллерийским обстрелом ВСУ.

«Зачем это надо киевским властям? Я не думаю, что Киев готовится к полномасштабному наступлению, ибо кроме националистических батальонов в ВСУ воевать уже никто не хочет. Простые украинские солдаты прекрасно помнят бои за Шахтерск, Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт и «промзону» под Авдеевкой. Они очень боятся попасть в очередной «котел», — пояснил представитель ведомства.

По словам Варяга, если Киев все же решится на масштабную провокацию, то цель — провокация ДНР и ЛНР на ответные действия. Это позволит Украине потом выпрашивать у западных партнеров очередные кредитные транши на сдерживание «российской агрессии».

«Будут потом выставлять наших военных в негативном цвете. Мол, как с ними договориться, если они на нас нападают. Немаловажно, что заявления о готовящихся провокациях появились в конце февраля, а на март намечена встреча в «нормандском формате», что делает провокации вполне вероятными. Тогда саммит будет проходить под обвинения в развязывании боевых действий на фоне артиллерийских раскатов», — добавил Александр Матюшин.

Варяг напомнил киевским «ястребам» и политическим «комбинаторам», что любая их провокация получит достойный ответ. При этом в случае разворачивания активных боевых действий конфликт может закончиться очередным поражением украинской армии.

«И третьего «Минска», возможно, не будет. Ведь любому терпению приходит конец, а гуманизм и толерантность — это хорошая вещь, но их следует проявлять к побежденным», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.