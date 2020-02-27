Астропсихолог рассказала, что нельзя делать 29 февраля 2020 года

29 февраля или, как его называют в народе, Касьянов день случается раз в четыре года. Известный астролог и астропсихолог Инга Лозанчич в интервью Федеральному агентству новостей рассказала об особенностях этого дня в 2020 году.

Влияние ретроградного Меркурия

В 2020 году 29 февраля выпадает на период ретроградного Меркурия, который длится с 17 февраля по 10 марта.

«В астропсихологии нет ничего хорошего и плохого, есть — не на своем месте. И у всего есть свои плюсы и минусы. В том числе у периода ретроградного Меркурия, который бывает три раза в год примерно по 20 дней. Какие у него плюсы? Это самый подходящий период, чтобы вернуться в прошлое и правильно завершить неоконченные дела. Все, начатое однажды, должно быть качественно завершено», — заметила Инга Лозанчич.

А вот для приобретения чего-то нового, завязывания новых знакомств и отношений период ретроградного Меркурия не подходит.

«Знакомства, произошедшие в это время, как правило, не имеют продолжения. И лучше в ретроградный Меркурий не начинать новые дела, не подписывать стратегических договоров и вообще важных документов, не делать крупных покупок, потому что потом вы можете разочароваться», — объяснила астропсихолог.

Она добавила, что в период ретроградного Меркурия люди становятся более рассеянными, им требуется больше времени, чтобы в чем-то разобраться, могут возникать запутанные ситуации и недопонимание. Все, сказанное выше, по словам Лозанчич, в полной мере относится и к 29 февраля 2020 года.

День не для развлечений

Также 29 февраля выпадает на субботу, а за каждым днем недели закреплено определенное планетарное влияние.

«Суббота — это Сатурн, который всегда апеллирует к порядку и дисциплине. Не случайно в иудаизме шабат в субботу. Это день для стяжания внутренней мудрости, а не развлечений и увеселений. Сатурн — это мудрость в высшем смысле», — заметила Инга Лозанчич.

Она уточнила, что 29 февраля 2020 года Солнце в Рыбах, а Луна — в Тельце.

«При этом Луна — растущая. А это значит, что жизненные силы увеличиваются. Учитывая, что сейчас период ретроградного Меркурия, то у людей будут ресурсы на то, чтобы завершить дела прошлого», — объяснила астропсихолог.

Она добавила, что накануне, 28 февраля, будет напряженный аспект Венеры и Плутона, и его остаточное влияние может распространиться на 29 февраля.

«В пятницу надо контролировать свои эмоции и особенно аккуратным надо быть в отношениях с партнерами — и в личных, и в профессиональных. Будет своего рода испытание отношений, есть риск закрутиться в энергетических воронках ревности, недовольства, гнева и так далее. И шлейф этого перейдет на субботу», — объяснила Инга Лозанчич.

Она повторилась, что от увеселительных мероприятий 29 февраля лучше отказаться.