Киев, 27 февраля. Украина отдала Крым без единого выстрела, выведя свои войска с флагами с территории, поэтому ни о каком «дне сопротивления оккупации полуострова» не может быть и речи, заявил политолог Вадим Карасев.

По его словам, Киев в очередной раз совершил необдуманный поступок, решив отмечать этот день на официальном уровне 26 февраля. Как передает телеканал «112 Украина», Карасев напомнил, что никакого сопротивления не было.

«День сопротивления Крыма — ну понятно, что есть проблема Крыма, но какое сопротивление? Мы сопротивлялись в 2014 году или нет? Мы же благополучно покинули, со знаменами и так далее. А остальные остались там», — сказал он.

При этом он уточнил, что Украине лучше праздновать «День солидарности с гражданами Крыма». Карасев напомнил Украине, как Крым вернулся в состав РФ.

«Вы с одной стороны хотите наладить нормальные отношения. А с другой стороны мы говорим «день сопротивления Крыма, оккупации Крыма» и так далее. Что это такое?» — заявил Карасев.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

При этом Украина продолжает считать Крым своей территорией. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.