Онищенко заявил о погашенном очаге распространения коронавируса в Китае

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея из-за случаев заражения коронавирусом в этих странах. По словам депутата Госдумы Геннадия Онищенко, скоро ситуация с короновирусом нормализуется, так как главный очаг распространения инфекции погашен.

В Федеральном агентстве по туризму считают необходимым для туроператоров извещать туристов о текущей эпидемиологической ситуации из-за вспышек коронавируса в различных странах.

«Роспотребнадзор проинформировал Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией», — поясняется в официальном сообщении.

В сообщении ведомства также говорится, что в рамках нынешней ситуации туристы «имеют безусловное право требовать расторжения договора <...> или изменения его условий». Таким образом, у туристов есть возможность потребовать полного возврата средств при отмене тура в Италию, Иран и Южную Корею.

В связи с появлением очагов коронавируса в этих странах первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что российским туристам можно также путешествовать по России. При этом политик подчеркнул, что основания для прекращения туристических поездок в Южную Корею, Италию и Иран есть.

«Полторы тысячи больных находятся в Корее, и они сами не могут понять, что у них происходит. Зачем же туда ехать? А потом, Корея не самая туристическая страна, — сказал Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей. — В Иран мы тоже не особо ездили по туристическим путевкам. У Ирана ситуация достаточно непроясненная. Что касается Италии, то там более четырехсот случаев [заражения коронавирусом]. Я думаю, что это вопрос краткосрочный. Это не нарушит нашу туристическую индустрию. Особой проблемы тут нет».

Оценивая текущую ситуацию по распространению коронавируса по всему миру парламентарий отметил, что в главном очаге заражения, Китае, эпидемия идет на спад.

«Что касается всех остальных стран, — это выносы, которые развились в результате непринятия адекватных мер на уровне профилактики. Поэтому какой-то особой остроты я не вижу. Главный очаг — Хубэй — погашен», — сообщил депутат.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, что нужно делать тем нашим соотечественникам, у которых уже есть на руках путевки в Италию или Южную Корею.