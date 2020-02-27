Кремль пообещал выплаты всем ветеранам к 75-летию Победы

Москва, 27 февраля. Выплаты к 75-летию Победы получат абсолютно все ветераны Великой Отечественной войны, которые имеют гражданство РФ и получают российскую пенсию. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, затронет ли это тех, кто проживает не только в России или прибалтийских республиках, но и в странах СНГ.

«Если ветеран является гражданином Российской Федерации и получает от Российской Федерации пенсию, он автоматически получит эти деньги», — уточнил Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, в начале текущего месяца российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы. Ожидается, что средства получат инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, а также несколько других категорий граждан. Глава государства подчеркивал, что выплаты получат и те, кто систематически проживает в прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии.