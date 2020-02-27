Жуков в эфире «Эха Москвы» не стесняется оправдывать террористов, но надеется на амнистию

Москва, 27 февраля. Осужденный за призывы к экстремизму студент ВШЭ Егор Жуков пытается оправдывать осужденных террористов запрещенной в России группировки «Сеть» и одновременно с этим надеется, что попадет под амнистию.

«Ты знаешь, тут интересно может получиться, я могу под амнистию попасть. Я не то чтобы на это очень надеюсь, я просто об этом в целом говорю. Единственный проект, который внесен в Госдуму, был проект от ЛДПР, и из всех фигурантов «московского дела» только я подпадаю под амнистию», — заявил он Илье Яшину в эфире своей передачи на «Эхе Москвы».

Однако, как отмечает издание «Политика сегодня», он, очевидно, не понимает, что его действия по защите членов «Сети» могут содержать признаки статьи об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Кроме того, в случае амнистии Жуков может перейти от призывов к активной экстремистской деятельности.

Не исключено, что структуры олигарха Михаила Ходорковского доверили Жукову тему «сетевиков», чтобы он «раскачал» студенческую среду для будущих незаконных акций. Ранее он принял участие в так называемом благотворительном маркете «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ). Акция прошла в поддержку уже упомянутой «Сети» и группировки «Новое величие» (признана экстремистской).