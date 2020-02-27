Вайкуле объяснила Урганту, почему на нее обиделся Барышников

Москва, 27 февраля. Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле в эфире «Вечернего Урганта» объяснила, за что на нее держит обиду звезда мирового балета Михаил Барышников.

Артистка несколько лет назад решила пригласить Барышникова поучаствовать в съемке своего клипа. Она через рижского друга нашла контакты танцора, который в то время уже жил в Соединенных Штатах.

«Мы договорилась с ним о встрече, я пришла к нему на репетицию, описала содержание клипа. И он попросил меня выслать ему песню. Я говорю: «Хорошо, вы, когда послушаете, я отзвонюсь». Он мне дал домашний телефон. Я позвонила, но на день позже, он уже уехал на гастроли», — рассказала Вайкуле шоумену Ивану Урганту.

Сдаваться артистка не собиралась и попросила у жены Барышникова его номер телефона, чтобы она смогла связаться с ним на гастролях. И в этот раз, по ее словам, она забыла ему позвонить. Свою забывчивость звезда эстрады объяснила работой — тогда она писала альбом.

«У меня был стресс! А не потому, что ходила по ресторанам и забыла. А потом я опять забыла. А потом подумала: «Ну и ну его!» — добавила артистка.

Певица призналась, что после этой истории чувствует себя ужасно. Знакомые знаменитости потом ей передали слова Барышникова о ней. Танцор сказал, что Вайкуле — единственный человек, который «не отзвонился ему в Америке».