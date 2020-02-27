Депутата Рады с позором прогнали с заседания за отказ признать Россию агрессором

Львов, 27 февраля. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская отказалась отвечать на вопрос, является ли Россия страной-агрессором, и была с позором изгнана с заседания. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook один из очевидцев конфликта, волонтер Игорь Стефанюк.

Скандал произошел во время выездного заседания комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове, где среди присутствующих была Королевская. Председателем выступила депутат от президентской партии «Слуга народа» Галина Третьякова.

Представительницу оппозиционной партии спросили, является ли Россия агрессором. Ветераны АТО потребовали от Королевской или признать Россию агрессором, или встать и покинуть заседание. Депутат признать Москву таковой отказалась и спровоцировала резкое недовольство собравшихся.

Недовольные начали выкрикивать в ее адрес: «Вон из Львова!», «Позор!», «Чемодан-вокзал-Россия!».

Заседание было сорвано. Королевской так и не удалось озвучить фразу, которую от нее ждали. При этом депутат сказала, что временно оккупированные Крым и Донбасс являются украинскими.

Несмотря на то, что Крым стал российским регионом по итогам всенародного референдума, а республики ДНР и ЛНР самостоятельно приняли решение о независимости от Украины, Киев продолжает считать территории своими, но временно оккупированными.

Из столицы нередко звучат заявления о намерении «вернуть» полуостров и Донбасс. В частности, об этом говорит украинский лидер Владимир Зеленский, напоминает «Царьград».

При этом сами регионы имеют четкую позицию по поводу своей принадлежности и возвращаться в состав Украины не хотят.