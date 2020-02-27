ЦИК: во сколько обойдется голосование по поправкам в конституцию, пока не известно

Москва, 27 февраля. ЦИК на данный момент не располагает информацией о точной сумме, которая понадобится на проведение голосования по изменению статей Конституции РФ. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается дальних регионов России, то они сами должны защитить (бюджеты – Прим. ФАН) и распределить (суммы). Общая сумма пока не известна».

Также председатель ЦИК добавила, что не во всех регионах России готовы будут провести дистанционное голосование 22 апреля.

«Это возможно, если тот или иной регион готов. Но кроме Москвы, похоже, никто не готов», – отметила она.

Москва проведет дистанционное голосование, если «уверена в своих силах и докажет, что готова», уточнила Памфилова. По ее словам, ответственность за корректность проведения голосования при этом ляжет на регион.

В голосовании 22 апреля смогут принять совершеннолетние граждане РФ за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.