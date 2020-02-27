Алкомаркет в Сургуте накажут за рекламу с логотипом Дня Победы

Сургут, 27 февраля. Один из алкомаркетов Сургута (ХМАО) выпустил рекламу своей продукции, стилизовав ее под логотип Дня Победы. На рекламном баннере изображены два солдата Красной армии, каждый из которых держит по кружке пива. Надпись гласит: 75 лет Победы — 75 рублей за литр.

Городские власти сразу же обратили внимание на попытки коммерциализировать священный для миллионов россиян праздник. Как сообщил источник Ura.ru, сотрудники полиции составили протокол «Нарушение требований к установке рекламных конструкций», который уже направлен в суд. По словам официального представителя полиции Югры Ольги Абмайкиной, протокол также будет направлен в Федеральную антимонопольную службу.

Свое возмущение в связи с действием владельцев алкомаркета также выразил мэр Сургута Вадим Шувалов.

«Вывеску уже демонтировали. Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы. Великая Победа — это святой праздник для каждого из нас. Осквернять его не позволительно! Считаю, что свою оценку этому факту дадут еще и правоохранительные органы», — отметил он.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы, поскольку этой весной вся страна будет отмечать 75-летие Дня Победы над нацистской Германией. Глава государства поручил организовать празднование юбилея на самом высоком уровне, а правоохранительным органам — обеспечить безопасность в ходе торжественных мероприятий. Приглашение посетить Москву 9 мая получили лидеры многих стран, включая президента США Дональда Трампа.