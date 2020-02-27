Памфилова предложила наказывать за фальсификацию на голосовании по изменению конституции

Москва, 27 февраля. Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании думского комитета по госстроительству попросила внести в КоАП и УК РФ статьи о неотвратимости наказания за фальсификацию на голосовании по изменению Конституции РФ.

«Важно защитить систему от нарушений, – считает Памфилова. – Нужна профилактика нарушений со всех сторон».

Ее поддержал глава комитета Павел Крашенинников и пообещал, что вопрос по поводу внесения таких статей в УК и КоАП РФ будет проработан в Госдуме.

27 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о порядке проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ.

В голосовании 22 апреля смогут принять участие совершеннолетние граждане РФ за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Отмечается, что участие гражданина в общероссийском голосовании является свободным и добровольным, никто не вправе принуждать к нему. ЦИК обещает, что процесс будет максимально удобным для участников.