Тимати закрыл аккаунт в Instagram после обвинений в расизме от американского рэпера

Москва, 27 февраля. Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл аккаунт в Instagram после обвинений в расизме со стороны американского хип-хоп исполнителя Талиба Квели.

Скандал разгорелся после поста Квели в Twitter о расизме в России. На высказывание американца ответил российский рэпер i1. Он напомнил, что в России до 1861 года существовало рабство, говорить о «белых привилегиях» в отношении России как минимум странно.

Однако Квели не согласился с таким аргументом. Масла в огонь подлили и пользователи Сети из РФ, которые решили подшутить над рэпером и поделились кадром из комедии «Гитлер капут!», где Тимати позирует на фоне флага нацистской Германии.

«Этот русский нацистский рэпер входит в группу под названием Black Star», ― написал Квели.

Тимати воспринял обвинения американского рэпера с юмором. Основатель Black Star пошутил, что на самом деле все обвинения пишет российский рэпер Гуф (Алексей Долматов), отмечает телеканал «360».

«Гуф, по-братски, это ты у него тел забрал?» — написал Тимати под записью Квели.

После разгорающегося скандала Тимати решил закрыть аккаунт в Instagram. В Сети отмечают, что конфликт уже вышел за пределы разумного. Пользователи встали на защиту Тимати и посоветовали Квели проверять информацию, а не вестись на «троллинг».

«Люди, которые «троллят» вас, не являются представителем хип-хоп культуры в России. Я все еще уважаю вас, но вы спешите с выводами», — написал @nah_you_first.

«Возможно, Тимати — не самый лучший рэпер, но этот скриншот из комедийного фильма. Проверяй информацию, прежде чем публиковать такое и обвинять», — отметил @da_rlzt.

Ранее возлюбленная российского рэпера Тимати впервые показала лицо их общего сына Ратмира. Модель Анастасия Решетова опубликовала фото в своем Instagram.