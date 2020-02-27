Донецк, 27 февраля. Власть, действующая на Украине после госпереворота, продемонстрировала некомпетентность и неспособность управлять страной, поэтому профессионалы, занимавшие высокие должности до Майдана, снова получают посты в правительстве. Об этом заявил глава Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

По словам Муратова, сейчас на пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука рассматривают кандидатуру экс-главы предвыборного штаба четвертого украинского лидера Виктора Януковича и бывшего зампредседателя «Партии регионов» Сергея Тигипко.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский лично подтвердил, что сейчас проводит соответствующие собеседования и сам факт встречи с Тигипко. Этим, по сути, он расписался не только в собственном провале, но и в провале Майдана в целом, который не привел ни к чему, кроме как к переделу собственности и сфер влияния между олигархами и окончательной сдаче страны Западу», — заявил Муратов.

Как отметил глава исполкома «Донецкой Республики», на фоне нищеты и экономического упадка на Украине наблюдается разгул национализма, что беспокоит мировое сообщество. По мнению Муратова, представители нынешней украинской власти плохо учились «в своих гарвардах», поэтому не смогли выполнить задачи задачи, поставленные западными кураторами.

«Пациент «Украина» умирает гораздо быстрее, чем требуется кровопийцам, при этом все еще сопротивляясь в том, чтобы отдать то последнее, что у него осталось», — подчеркнул глава общественного движения.

Муратов уверен, что Украину ждут «самоуничтожение и распад с непредсказуемыми последствиями», если в ближайшее время правительство не сменит курс, передает «ПолитНавигатор». По словам председателя исполкома «Донецкой Республики», «западные кукловоды» осознают это, потому они позволили Зеленскому искать замену Гончаруку среди опытных управленцев.