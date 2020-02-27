Сенатор Клинцевич назвал безумием попытки США сорвать СНВ-III

Соединенным Штатам Америки не нужен ядерный паритет, поэтому они пытаются сорвать СНВ-III, считает сенатор Франц Клинцевич.

Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев выступил в Совфеде на круглом столе на тему: «Будущее договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Он сообщил, что Вашингтон официально отказался от проведения встречи юристов США и РФ для проработки деталей возможного продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Американцы от любого разговора на тему о продлении [СНВ-III] уходят», — сообщил он.

Леонтьев также подчеркнул, что Российская Федерация намеревалась проработать с США «какое-то общее понимание возможных подходов к технической стороне» продления соглашения. Однако создать соглашение, которое пришло бы на замену действующему договору уже невозможно «за оставшееся время».

«Даже если бывший советник президента по нацбезопасности [Джон] Болтон говорил, что не вопрос, за пару недель можно любой договор подготовить и сверстать, на самом деле, это, естественно, [невозможно]», — сказал дипломат.

Комментируя заявление Леонтьева, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «уклоняясь от обсуждения темы продления ДСНВ — США пытаются развязать себе руки, как это было в случае со сломом договора о ракетах средней и меньшей дальности».

«Соединенным Штатам хочется получить дополнительное преимущество, ведь они не согласны на ядерный паритет и тут нужно понимать, в СНВ-III есть одна ключевая вещь — подписывая его и продлевая, американцы должны выполнить все основные положения и снизить уровень стратегических ядерных вооружений к 1550 единиц, а мы, согласно договору, наоборот — должны нарастить свое вооружение до указанного количества. И сегодня, исходя из сложившейся ситуации, когда Россия совершила очень серьезный рывок в создании систем противоракетной обороны, в создании гиперзвуковых ракетных комплексов, американцы, как мне кажется, по-прежнему вынашивают планы по созданию преимущества и возможного выигрыша в таком сложном процессе, как ядерная война. Это безумие», — утверждает сенатор.

При этом собеседник ФАН также назвал «агрессивной и очень опасной дли мировой безопасности и стабильности риторикой» заявления Пентагона о совершенствовании ядерного арсенала США и его возможном применении в локальных конфликтах.

«Но дальше будет какая ситуация? Они будут вновь обвинять Россию за ее позицию, и очень важно, что ФАН акцентирует внимание на очень серьезной проблеме и рассказывает о том, что США в очередной раз пытаются сорвать очень важный, мироопределяющий договор. Причем срыв идет только с американской стороны, а это очень опасные и крайне непредсказуемые игры. Нельзя играть с миром так, как играют американцы, проводя настолько необдуманную, безответственную политику в таких серьезных вещах, как стратегическое наступательное вооружение. Это очень опасно, об этом надо говорить и предупреждать все мировое сообщество», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, СНВ-III — это двусторонний договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение рассчитано на десять лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон.