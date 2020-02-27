ФБК пытается реанимировать мертвые рейтинги фильмом «Он вам не Димон»

Москва, 27 февраля. Заявление последователей скандального блогера Алексея Навального о том, что признанный незаконным фильм «Он вам не Димон» якобы сыграл роль в отставке Кабмина, — всего лишь тщетные попытки так называемой оппозиции реанимировать свои мертвые рейтинги. Об этом заявил экс-заместитель главы московского штаба Навального, юрист Виталий Серуканов.

Ранее блогер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись, на кадрах которой одна из его сторонниц рассказывает о «заслугах» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в России). Судя по информации, представленной в ролике, «оппозиция» приписала отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра себе: последователи Навального считают, что одной из причин ухода экс-премьера якобы стало опубликованное несколько лет назад видео «Он вам не Димон». Эту видеозапись Люблинский суд Москвы еще в 2017 году постановил удалить, так как она бездоказательно порочит репутацию бизнесмена Алишера Усманова и экс-главы правительства РФ. При этом Навальный продолжает заявлять, что так и не намерен исполнять решение суда.

Виталий Серуканов отметил, что эта линия поведения блогера — умышленное неисполнение законного требования суда. По его мнению, Навальный продолжает придерживаться выработанной ранее стратегии.

«Он и его сторонники не удаляют видео, потому что хотят продлить хайп от всего процесса», — сказал Виталий Серуканов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, юрист назвал намеки «оппозиции» на роль фильма «Он вам не Димон» в отставках Медведева и еще несколько министров из Кабмина бреднями Навального. По его мнению, «больное воображение» уже не в первый раз работает в этом направлении.