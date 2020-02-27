Москва, 27 февраля. Супруга известного российского певца Александра Панайотова Екатерина Панайотова назвала фейком информацию о его участии в Евровидении-2020.

По ее словам, артист на все вопросы ответил в социальной сети Instagram. Ранее средства массовой информации сообщили, что Панайотов представит Россию на международном песенном конкурсе, который пройдет в Роттердаме в мае.

Жена Панайотова отреагировала на слухи о его участии в Евровидении-2020. По данным издания «НьюИнформ», Екатерина Панайотова, представитель артиста и его супруга, уточнила, что данная новость является фейковой.

«Александр ответил на все вопросы в своем Instagram-аккаунте. Это фейк!» — подчеркнула она.

Сам артист в социальной сети написал, что информация об его участии в конкурсе — ложная.

«Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость», — подчеркнул он.

Напомним, знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко признался, что не видит никого, кого можно было бы послать от нашей страны на Евровидение-2020. Да и вообще он уверен, что в данном певческом конкурсе нет никакого смысла. Народный артист РСФСР поделился со своими мыслями о предстоящем музыкально-развлекательном мероприятии, которое в мае пройдет в Нидерландах. Чтобы иметь успех на «Евровидении», нужно не просто петь, а исполнять трюки, отметил полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».