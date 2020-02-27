Россиянку задержали в Турции по подозрению в провозе запрещенного вещества

Стамбул, 27 февраля. Гражданку России задержали в Турции по подозрению в попытке несанкционированного ввоза два года назад в страну запрещенного наркотического вещества. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Стамбуле.

«Утром 27 февраля при прилете в аэропорт Стамбула турецкой службой безопасности была задержана гражданка Российской Федерации Крылова Наталья Олеговна», ― говорится в сообщении.

Супруг задержанной россиянки сообщил о случившемся в генконсульство, представители дипмиссии незамедлительно обратились за пояснениями в местные компетентные органы. По данным турецких правоохранителей, Крылову задержали в рамках проведения следственных действий по делу о несанкционированном ввозе на территорию республики запрещенного наркотического вещества два года назад.

В настоящий момент российское генконсульство находится в постоянном контакте с супругом задержанной россиянки и предпринимает все необходимые шаги в рамках компетенций для защиты прав гражданки РФ для скорейшего разрешения ситуации.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов дал советы планирующим отдых в Турции россиянам. Россияне при планировании отдыха в Турции должны учитывать не только климатические условия, но также не забывать о внимательности на дорогах и не злоупотреблять системой «все включено», распространенной в отелях, отметил посол.