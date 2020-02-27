Успенская отказалась от 5 млн рублей ради бесплатного позора в шоу Собчак

Москва, 27 февраля. Королева российского шансона Любовь Успенская отказалась от 5 млн рублей, которые ей предлагали за участие в шоу «Пусть говорят» и снялась в передаче Ксении Собчак. Но в итоге ее опозорили и не заплатили за съемки ни копейки. Об этом рассказал глава детективного агентства «Insider77» Максим Заболотный.

По его словам, после участия в шоу «Док-ток», Успенская совершенно разбита.

«Изначально ей предлагали 5 миллионов рублей за участие в другом шоу на Первом «Пусть говорят», и она отказалась от гонорара», — рассказал он в комментарии KP.RU.

Заболотный пояснил, что Успенская не хотела зарабатывать на беде, хотела донести, что любит свою дочь Татьяну Плаксину, заявившую в эфире шоу Леры Кудрявцевой, что мать ее якобы запирает и душит. Собеседник «Комсомолки» подчеркнул, что певица очень устала от преследований журналистов.

В итоге, по его словам, она все-таки согласилась на эфире на Первом канале, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.

«И туда она пошла, не требуя никаких денег. Казалось бы, такая удача для телевизионщиков. А в итоге Успенскую за ее честность и принципиальность взяли да опозорили!» — возмутился Заболотный.

Студию «Док-ток» артистка покинула из-за бесконечных обвинений в том, что она плохая мать. Передача вышла 24 февраля, в день рождения Успенской. Она была так расстроена, что даже не отвечала на поздравления коллег, друзей и поклонников. Чуть позже певица опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором поблагодарила всех за поздравления. Отдельное «спасибо» она адресовала Собчак за ее «позорный подарок».

Ксения отреагировала на критику в своей адрес, заявив, что Успенская так недовольна передачей, потому что из нее «вытащили» то, что она показывать не хотела.

Как сообщала ранее «Газета.ру», скандал в семье Успенской разразился в конце января после того, как ее 30-летняя дочь Татьяна Плаксина выступила в эфире программы Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, где на всю страну обвинила мать в побоях и жестоком обращении.

По словам юриста Успенской Александра Бенхина, у Плаксиной хронический шизофреноподобный психоз и она не отдает отчета своим действиям. После скандального выпуска на НТВ Плаксина покинула Россию и уехала в США.