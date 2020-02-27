Рудковская пожаловалась на срывающий ее отпуск на Мальдивах коронавирус

Москва, 27 февраля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что эпидемия коронавируса срывает ее долгожданный отпуск на Мальдивах.

Светская львица заявила, что вирус, жертвами которого уже стали более двух тысяч человек, «спутал все ее планы». Теперь Рудковская переживает, что ей придется отменить отдых на Мальдивах, а также ледовые шоу в Европе.

Выступление в Китае, которое планировал дать ее супруг, фигурист Евгений Плющенко, уже отменено.

«Конечно, мы не паникуем, продолжаем рубрику «мои завтраки» и очень надеемся на спад эпидемии и на долгожданную сыворотку против страшной болезни XXI века!» — написала продюсер в Instagram.

Некоторые подписчики поддержали Рудковскую, призвали ее не бояться вируса и ни в коем случае не менять из-за него свои планы. Однако далеко не все согласились с такой позицией. Одна из пользователей Сети решила поставить знаменитость на место.

«Вот проблема! Ужас! Просто уже с жиру беситесь!!!» — подчеркнула sokhareva88.

Ранее в четверг стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Эстонии. В целом, согласно последним данным, жертвами эпидемии стали более 2,7 тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

О заболевании стало известно в конце прошлого года. Власти Китая сообщили о том, что в провинции Хубэй возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предположительно, источником мог быть рынок диких животных в городе Ухань. Заболевание быстро распространилось по миру.