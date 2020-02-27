ЦИК не будет требовать минимального порога явки на голосовании по изменениям в конституцию

Москва, 27 февраля. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объявила о том, что на голосовании по изменению статей конституции не будет закреплен минимальный порог явки.

«Это будет свободное волеизъявление, – сказала Памфилова на заседании комитета по госстроительству в Госдуме. – Обязаловка всегда дает обратный эффект».

Глава ЦИК также добавила, что эти нормы устанавливаются законодательно и не входят в компетенцию Центризбиркома, поэтому он не будет настаивать на определенном уровне явки.

«Мы отвечаем за порядок проведения голосования, его форму, подведение итогов, подсчет голосов», – напомнила Памфилова.

Напомним, голосование пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов.