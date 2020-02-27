Крымский депутат Иоффе обвинил Помпео в попытках напугать Россией весь остальной мир

России следует немедленно «прекратить оккупацию Крыма» — такое заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео в среду, 26 февраля. Подобных высказываний от Вашингтона Москва наслушалась вдоволь — и каждый раз они повторяются почти дословно. То, что западные лидеры даже не стараются проявить фантазию в своих нападках на нашу страну из-за полуострова, уже никого не удивляет, считает заместитель председателя Верховного совета Крыма Григорий Иоффе. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что руководители ЕС и США просто топорно отрабатывают политический заказ.

«Я абсолютно убежден, что все эти персонажи отлично понимают законность произошедшего весной 2014 года референдума о воссоединении Крыма с Россией. Он соответствовал всем нормам международного законодательства, а самое главное — был квинтэссенцией проявления демократического отношения к волеизъявлению народа. Это очевидно всем в мире - включая, кстати, самого Помпео» — заявил собеседник ФАН.

Однако, продолжил крымский парламентарий, политика — это игра, которая не предполагает высказываний, обязательно отвечающих реальным обстоятельствам.

«Политики Запада будут говорить то, что должны говорить, и проповедовать ту модель общественного сознания, которая соответствует их интересам — убежден Иоффе. — Сегодня им во главе с Америкой выгодно представлять дело так, будто бы Россия там кого-то оккупировала или аннексировала. Выгодно политически! И под эту выгоду они подбирают соответствующую риторику! И нового здесь им ничего придумывать не надо!».

Более того, сказал собеседник ФАН, идеологические враги РФ отлично понимают всю абсурдность своих заявлений и просто договорились между собой, что будут говорить те вещи, которые соответствуют сложившейся геополитической теории.

«А теория гласит: «Россия грозит всему миру!» — и не просто грозит, а захватывает территории и нарушает законы международного сообщества. И западные политики подводят к этой теории пример Крыма — а теперь еще и Донбасса», — заявил эксперт.

Тем не менее, Иоффе убежден: эта примитивная пропаганда уже ни на кого в мире не действует — слишком уж она затерта, привычна и не отражает действительности.

«Но таковы правила игры! И эти правила заставляют американских и европейских функционеров пользоваться примитивной русофобской риторикой. Они даже не задумываются о смысле произносимых слов, поскольку это бы означало, что у них имеется некая политическая воля. Однако западный мир устроен таким образом, что не подразумевает под собой какого бы то ни было проявления самостоятельности со стороны публичных политиков — они все целиком и полностью ведомые», — заявил собеседник ФАН.

Вместе с тем, считает эксперт, понимание законности событий времен Русской весны постепенно и неуклонно нарастает в мировом сообществе — как среди государственных деятелей, так и простых людей.