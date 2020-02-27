Кедми объяснил, почему России нет смысла что-либо доказывать Киеву

Москва, 27 февраля. Российской Федерации нет смысла что-либо доказывать киевским властям, потому что это бесполезно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский политический эксперт Яков Кедми.

«Доказывать Киеву что-то бесполезно. В Крыму ничего не доказывали, сделали как надо. А вот когда начинают объяснять и доказывать, получается так, как получилось в Донбассе, уже шестой год. Не надо было доказывать, не надо было объяснять», — объяснил эксперт.

Кедми указал на то, что доказывать что-то и вести интеллектуальные разговоры нет никакого смысла.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев развернул военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на площадке в белорусской столице в рамках встреч контактной подгруппы, но киевские власти регулярно нарушают минские договоренности.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с РФ. Киевские власти до сих пор считают регион украинской территорией. Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».