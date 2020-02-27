Чичерина предложила силой освободить российских социологов, задержанных в Триполи

Уже две недели продолжается бессрочная акция у посольства Ливии в поддержку российских социологов. За это время сотни участников отстояли в одиночных пикетах. К акции присоединились многие известные люди: Кирилл Вышинский, Мария Бутина, Николай Стариков, Юлия Витязева, Игорь Наджиев, Евгения Чудновец и другие. Не осталась в стороне и известная рок-исполнительница Юлия Чичерина. О своем отношении к задержанию россиян и о том, как их нужно вызволять, Чичерина рассказала блогеру Вадиму Манукяну, который также участвовал в акции.

— Юлия, 13 февраля возле посольства Ливии началась бессрочная акция в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно арестованных в Ливии. За эти две недели большое количество известных людей высказались в поддержку социологов. Как, на ваш взгляд, нужно действовать, чтобы освободить наших ребят?

— Считаю, единственный вариант — оказать на Триполи силовое давление, чтобы задерживать россиян в дальнейшем для них было невыгодно. Шаги по спасению собственных граждан сплачивают общество, повышают доверие к силовикам, к власти в целом, а это усиливает позиции России.

Это вызов для наших спецслужб: пришло время, и это хороший повод навести в Ливии порядок, который разрушили американцы. После убийства Муаммара Каддафи правовое поле в Ливии очень условно. Молниеносный удар с поддержкой ВКС отрезвит всех наших неблагожелателей и заставит уважать русских во всем регионе.

— Что бы вы пожелали нашим ребятам, которые уже девять месяцев томятся в ливийской тюрьме?

— Терпения, прежде всего, и веры в то, что мы их спасем!