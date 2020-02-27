Продажу туров в Италию могут приостановить из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Прощание с Язовым В Москве простились с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Церемония прошла на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Проводить военачальника в последний путь пришли его родственники, коллеги и друзья. Дмитрий Тимофеевич скончался 25 февраля на 96-м году жизни. Он прошел большой путь военного. Язов принимал участие в обороне Ленинграда и в наступательных операциях советских войск в Прибалтике. Во время Карибского кризиса служил на Кубе. В 1987 году его назначили министром обороны СССР. Высокую должность Язов занимал до 1991 года. После стал членом Государственного комитета по чрезвычайному положению. Как отметил президент России Владимир Путин, Дмитрий Тимофеевич «был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком».

Экспорт российской нефти «Черное золото» нашей страны пользуется популярностью за рубежом. В ушедшем году США, Великобритания и Турция значительно увеличили закупку российской нефти. Об этом говорят данные Федеральной таможенной службы. Согласно им, за год поставки сырья Вашингтону и Лондону увеличились больше, чем вдвое. А поставки в Анкару выросли в четыре раза. Эксперты полагают, что такие изменения произошли на фоне американских санкций против Ирана и Венесуэлы. Также одна из причин — значительное снижение стоимости нефти российской марки Urals. Самыми крупными покупателями сырья остаются Китай, Нидерланды и Германия, но за прошлый год экспорт в эти страны изменился незначительно.

Коронавирус в Италии Продажа путевок в Италию, Южную Корею, Иран в ближайшее время может прекратиться. По крайне мере такие рекомендации туроператорам дал Ростуризм. Причиной стала вспышка в этих странах нового коронавируса. С каждым днем там растет число заразившихся. А, если же путевки куплены, то россияне могут потребовать полного возврата денег. Сейчас в Италии находится около семи тысяч организованных туристов. Им рекомендуют не покидать гостиницы. Сейчас число инфицированных коронавирусом возросло до 474.