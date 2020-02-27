На сайте Зеленского нашли неточности в его биографии

Кривой Рог, 27 февраля. Информация о месте получения высшего образования президента Украины Владимира Зеленского в разделе «биография» на его официальном сайте указана неверно. Об этом сообщили в приемной директора Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

На портале написано, что с 1995 по 2000 год Зеленский учился в Киевском национальном экономическом университете, где получил специализацию юриста.

«Мы являемся филиалом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Нынешний президент Владимир Зеленский получил образование у нас», — уличили Зеленского в неточностях биографии в вузе.

Кроме того, из данных сайта следует, что с 1995 года Зеленский обучался по специальности «правоведение». При этом на портале института указано, что кафедра правоведения появилась только в 1996 году. Информацию об этом РИА Новости подтвердили в образовательном учреждении.

В вузе не смогли объяснить, каким образом нынешний глава Украины мог начать учиться на правоведа в 1995 году при отсутствии соответствующей кафедры.

Ранее к украинскому лидеру возник вопрос о службе в армии. Майор ВСУ Роман Ковалев после памятных мероприятий по случаю годовщины боев под Иловайском поинтересовался у Зеленского, почему тот в своем время уклонялся от воинской обязанности. Офицер уточнил, что ему известно о четырех повестках, которые некогда приходили будущему лидеру. Армейский вопрос вызвал у главы Украины гнев, и он назвал майора ВСУ «треплом».