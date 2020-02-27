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Наблюдение за голосованием по изменению статей конституции доверят Общественной палате

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Наблюдение за голосованием по изменению статей конституции доверят Общественной палате

Москва, 27 февраля. Голосование по изменению статей Конституции РФ 22 апреля пройдет при контроле наблюдателей Общественной палаты, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Региональные отделения Общественной палаты России станут не администраторами, а модераторами наблюдений, уточнила Памфилова.

«Препятствий для наблюдений нет и не будет, — пообещала глава ЦИК. — Важно, чтобы на всех этапах были наблюдатели».

По словам Памфиловой, предстоит набрать до полумиллиона наблюдателей, ЦИК приглашает все партии Госдумы направить своих представителей для контроля голосования.

«Это уникальная политическая акция, — сказала Памфилова. – Поэтому я напишу лидеру каждой фракции о том, чтобы они дали максимальное количество наблюдателей. Хотите, чтоб не было проблем, идите сами и наблюдайте».

К 22 апреля будут разработаны методички и памятки для работы на процессе голосования.

«Наша задача – правильно обеспечить условия для наблюдения», – объявила председатель ЦИК.

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