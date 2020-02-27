«Сетевики» дают освещать суд только «правильным» СМИ после расследований НТВ и «Медузы»

На заседание 224 Гарнизонного военного суда Петербурга, где 26 февраля рассматривались уголовные дела некоторых участников «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), были допущены в основном «рукопожатные СМИ». Отбор проводили сами подсудимые, сделав ставку на те издания, которые в своей повестке обосновывают невиновность анархистов и антифашистов. Корреспондентов новостных агентств с альтернативным взглядом на проблему не пустили. Не было видно и «Медузы».

Возобновленное производство

В 224-м Гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга 26 февраля прошло заседание по возобновленному уголовному производству «дела Сети», в рамках которого рассматривали деяния подсудимых Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, задержанных осенью 2017 года и находящихся под стражей с конца января 2018 года. Следствие инкриминирует двоим россиянам участие в террористическом сообществе. Ранее фигурантов обвиняли в подготовке терактов на ЧМ по футболу в 2018 году, планировании атак на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России». В заседании участвовали судьи Роман Муранов, Юрий Чепелев и Сергей Кривошеев.

Судебный процесс носил полузакрытый характер, так как ряд СМИ допущен к освещению заседания не был. В зал попали лишь родственники подсудимых и следующие издания: «7x7», «Фонтанка», «Новая Газета», «Дождь», Sota.Vision, «Медиазона», ТАСС, Al Jazeera и даже «Швейцарская телерадиокомпания». Остальных не пустили, хотя желающих было много. На улице остались сотрудники BBC, MR7, «Росбалта» и других СМИ.

Адвокаты ходатайствовали о предоставлении доступа большему числу журналистов, но просьбу отклонили. Это объяснили малым количеством мест в зале. Однако эта информация неполная. Известно два факта: подсудимые сами отбирали СМИ для заседания, а НТВ было отказано в аккредитации. Сами подсудимые выступили против журналистов НТВ после обнародования телеканалом материалов о «Сети». Обратим внимание, что корреспондентов «Медузы» в суде замечено не было.

Друзья террористов Сети

Причины, по которым в зал суда впустили в основном либеральные и оппозиционные издания. Журналисты играют на руку участникам террористического сообщества, представляя подсудимых в качестве невиновных и «жертв репрессий». Такие СМИ вряд ли когда вникнут в тонкости уголовного права и построения норм. Не станут анализировать зарубежное законодательство. Не будут вникать в суть национальной антитеррористической политики, которая «построена на крови» и невинных жертвах — опыте и анализе совершенных ранее терактов. Для них, подсудимые — «простые парни, играющие в страйкбол» (иногда с коктейлями Молотова — «обычная практика же»), которым почему-то государство запретило в свободную минуту думать об «автономных анархических зонах», захвате радиостанций, штурме зданий, предъявлении ультиматумов власти и готовиться к войне, в том числе с властью. Ими не будет принято во внимание и оценено мнение Михаила Григоряна — бывшего адвоката Ильи Шакурского. В интервью НТВ правозащитник открыто заявил, что Шакурский отлично понимал, к чему готовится «Сеть» на самом деле. Их «страйкбол» никак нельзя было назвать «зарницей».

«Медиазона», «Дождь», «7х7», «Фонтанка», «Новая Газета» — те СМИ, которые целенаправленно спекулируют на оппозиционной тематике и априори сложные дискуссионные, а также близкие к противозаконности вещи и суждения, выставляют так, будто государство борется с инакомыслием. Тот, кто высказывается против внутренней и внешней политики властей РФ и по каким-то причинам оказался под следствием — «политзаключенный». И не важно, террорист обвиняемый, экстремист, убийца или наркоман. Так было в случае выгораживания либералами радикалов, устроивших теракт в петербургском метро в 2017 году, при освещении деятельности бомбиста-анархиста и рецидивиста Ильи Романова, аналогичный сценарий повторяется при освещении задержания программиста Александра Литреева, признавшего вину и подтвердившего, что он покупал экстази (наркотик, запрещен к обороту). Либералы отчаянно ищут политический подтекст и активно спекулируют на обсуждении версий с подбросом веществ, провокациями и просто незаконным арестом. Стоит ли удивляться, что «Пензенское дело» и «Нового величия» априори рассматривается в нужно спектре?

Присутствию Sota.Vision удивляться тоже не стоит. Это маленькое СМИ, но уже засветившееся в «больших делах». Сетевое издание также в нужном для оппозиции ключе освещает социальные события. А может и не только для оппозиции, но и для «заказчиков». Это еще предстоит выяснить. Однако корреспонденты «Соты» отметились в избирательной кампании в московский парламент летом 2019 года. Журналисты помогали экс-кандидату в депутаты и юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь уходить от неудобных вопросов других корреспондентов о финансовой составляющей своей кампании. Тогда же стало известно, что сотрудники «Соты» частые гости мероприятий «Открытой России» (НКО признана нежелательной в РФ) Михаила Ходорковского.

«Медуза» обожгла» оппозицию

Почему на заседании не было «Медузы» и НТВ? Все лежит на поверхности. Журналисты НТВ предоставили россиянам альтернативную точку зрения на «Пензенское дело», вскрыв детали и факты, о которых оппозиционные издания намеренно умалчивали или искажали. В двух фильмах «Опасная Сеть» и «Опасная Сеть-2» телеканал продемонстрировал планы «анархистов», наглядно показал «штурмовые тренировки», закамуфлированные под «страйкбол» и представил общественности два важных мнения. Первое — экс-адвоката Шакурского, который прямо заявил, что «Пензенское дело» ничего общего с политикой не имеет. Это чисто уголовное дело. Второе — показания одного из бывших участников «Сети», подтвердившего, что под анархисткой риторикой скрывалась подготовка к терактам. Интересны и показания некоторых родителей. Например, матери Ильи Шакурского, которая в беседе с НТВ не стала отрицать, что ее сын был участником нелегальной организации, но, по ее словам, позднее вышел из «Сети». Все это доказывает вину фигурантов дела и никак не способствует освобождению.

«Медуза» до недавнего времени была в авангарде по защите фигурантов дела «Сети» наряду с «Новой Газетой» и «Медиазоной». Но всего одна статья превратила почитаемое многими либералами издание в «агента ФСБ», «сливной бачок», «необъективное издание» и нерукопожатное СМИ. Речь идет о расследовании «Медузы», опубликованном 21 февраля, в котором журналисты обратили внимание на важные обстоятельства. Фигуранты «Сети» могут быть причастны к двойному убийству и незаконному обороту наркотиков. Материал нанес серьезный удар по «защитникам», так как уничтожил светлый образ «невиновных ни в чем политзаключенных». Не менее важно, что материал «Медузы», содержащий комментарии знакомых обвиненных и заключенных, фактически доказал правоту правоохранительных органов. Собеседники издания подтвердили, что «Сеть» — террористическая организация.

Напомним, заседание в 224-м Гарнизонном военном суде по «делу Сети» должно было состояться 25 февраля, но из-за задержки судебной коллеги, а также по техническим причинам слушание перенесли. Несмотря на наличие объективной причины, пришедшие на заседания устроили давку и скандалы.