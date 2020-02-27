Армия Сирии ограничила движение на трассе М-5 из-за атак боевиков

Дамаск, 27 февраля. Правительственная армия Сирии ограничила движение на трассе М-5 из-за атак протурецких боевиков. Об этом в четверг сообщил источник в военных кругах.

По его словам, решение ограничить движение на трассе было принято для обеспечения безопасности местных жителей, передает РИА Новости.

Отметим, что M-5 является стратегически важной трассой, так как она соединяет Дамаск и Алеппо. Долгое время она была заблокирована и только недавно освобождена в ходе наступления сирийских войск. Шоссе было открыто для гражданского транспорта лишь 22 февраля.

Турция является одной из участниц астанинского мирного процесса, однако в то же самое время она вооружает настроенных против правительственных войск террористов, которые засели в провинции Идлиб. Сирийские военные, которым регулярно приходится отражать атаки джихадистов, нередко находят у них турецкие броневики и беспилотники. Кроме того, Турция снабжает боевиков американскими переносными зенитно-ракетными комплексами Patriot.

В последнее время ситуация в Идлибе резко обострилась. Турецкие военные несколько раз попадали под обстрелы, после чего Анкара заявляла о нанесении ответного авиаудара. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску наступлением в провинции Идлиб, если правительственные силы не отойдут от турецких наблюдательных пунктов до конца февраля.

Добавим, что Турция, согласно сочинскому меморандуму, должна развести силы в Идлибе и отмежевать террористов от вооруженной сирийской оппозиции.