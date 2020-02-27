Лика Стар призналась, что обманула Пугачеву с костюмом от Юдашкина

Москва, 27 февраля. Популярная в 1990-е годы певица Лика Стар призналась, что обманула примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Исполнительница хита «Би-би такси» рассказала, как выдала купленную на рынке одежду за костюм от известного российского модельера Валентина Юдашкина.

Лика Стар сообщила, что однажды Пугачева пригласила ее выступить на своих «Рождественских встречах», однако переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Дело в том, что Лика Стар хотела исполнить песню «Пусть пройдет дождь», но Алла Борисовна настаивала на другом репертуаре.

«Потом я познакомилась с ней лично. Она хотела сделать из меня космического пришельца на концерте. Я должна была летать по ее задумке под куполом в «Олимпийском», — рассказала певица о встрече с Пугачевой.

Костюм для выступления должен был подготовить Юдашкин. Модельер предложил Лике Стар наряд, однако певица отказалась его надевать. В итоге она купила лосины на рынке и выступила в них.

«Пугачева перед выступлением подошла ко мне и говорит: «Какой молодец Валентин, какой костюм красивый сшил». Я не стала признаваться, что все купила на рынке», — вспоминает звезда 1990-х.

Также Лика Стар сообщила в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», что после описанных событий Пугачева представила ее «бомонду» и назвала своей преемницей. Однако исполнительницу «Одинокой луны» это совсем не порадовало.

«Я не хотела работать с ней. Мне не хотелось, чтобы все потом писали: «Ее сделала Алла Пугачева», — заявила певица.

Ранее Лика Стар объяснила, почему пропала со сцены в начале 2000-х. Певица сделала выбор в пользу семьи, однако сейчас намерена возобновить карьеру.