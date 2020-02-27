СК РФ завел дело об убийстве пропавшей подруги членов «Сети»

Москва, 27 февраля. Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко — подруги фигурантов «пензенского дела», пропавшей в 2017 году. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Левченко и ее знакомый Артем Дорофеев исчезли весной три года назад. Тело мужчины нашли спустя восемь месяцев в лесу в Рязанской области. Девушка до сих пор считается пропавшей без вести.

Предполагается, что к произошедшему с друзьями могли быть причастны Максим Иванкин и Дмитрий Пчелинцев, осужденные по делу «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ). Обвиняемые получили сроки от шести до 18 лет колонии.

Напомним, что дело «Сети», которое иначе называют «пензенским делом», расследовала Федеральная служба безопасности РФ. Членов организации обвиняют в создании террористических ячеек в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Фигурантов судят по статьям об участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсий и терактов с целью спровоцировать массовые беспорядки в России.

«Сеть» включена в единый федеральный список организаций, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ, на основании постановления Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года.